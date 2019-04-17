2019-04-17T10:09:04+03:00
Общество

26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"

На железнодорожном вокзале развернется театралиованная реконструкция событий мая 1945 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецк приедет "Поезд Победы"В Липецк приедет "Поезд Победы"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С 22 по 27 апреля на вокзалах Юго-Восточной железной дороги пройдет патриотическая акция "Поезд Победы". От станции Прохоровка Белгородской области стартует ретро-состав постройки середины 20 века. Во главе с паровозом, он посетит вокзалы станция Черноземья.

Во время остановок местные жители смогут увидеть театрализованную реконструкцию событий мая 1945 года. А также литературно-драматическую композицию "Победный май", концертную программу "Синенький скромный платочек". Кроме того, зрителям покажут вагон-музей и передвижную экспозицию техники военных лет.

На станцию Грязи-Воронежские "Поезд Победы" прибудет 25 апреля в 15.30. В Елец - 26 апреля в 10.20 утра. В Липецке "Поезд Победы" ждут 26 апреля в 16.30. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
Липецкие парламентарии увеличили соцподдержку медикам
В Липецке "Фольксваген" сбил велосипедиста
В Липецкой области ремонтируются дороги и обновляется автобусный парк
Игорь Артамонов встретился со студентами ЛГПУ
Под Липецком из квартиры украли казан, зонт, часы и мантоварку
Сомалийца, пропавшего в Липецке 10 дней назад, нашли
За шутку о теракте в Липецке 37-летнего мужчину отправили в тюрьму
В среду в Липецке на проспекте Победы начнется капремонт теплотрасс
"Липецкпассажиртранс" оштрафовали на 200 тыс. рублей
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Игорь Артамонов: «Работа власти строится на запросах людей»
Серийный грабитель в Липецке оказался душевнобольным
В Липецке опровергли информацию о платных перекрестках
Пяти сурикатам из Липецкого зоопарка нужны имена
Самолет в Липецк едва не столкнулся с лайнером над московским регионом
Под Липецком 16-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с "Ладой"
Под Липецком на Матырском водохранилище поймали 2 браконьеров с сетями
В Липецке во дворе водитель Газели насмерть сбил женщину
Под Липецком угнали "ВАЗ" и похитили видеорегистратор
Липецк может стать первым городом, где протестируют платные перекрестки