26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-17T10:09:04+03:00

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С 22 по 27 апреля на вокзалах Юго-Восточной железной дороги пройдет патриотическая акция "Поезд Победы". От станции Прохоровка Белгородской области стартует ретро-состав постройки середины 20 века. Во главе с паровозом, он посетит вокзалы станция Черноземья.

Во время остановок местные жители смогут увидеть театрализованную реконструкцию событий мая 1945 года. А также литературно-драматическую композицию "Победный май", концертную программу "Синенький скромный платочек". Кроме того, зрителям покажут вагон-музей и передвижную экспозицию техники военных лет.

На станцию Грязи-Воронежские "Поезд Победы" прибудет 25 апреля в 15.30. В Елец - 26 апреля в 10.20 утра. В Липецке "Поезд Победы" ждут 26 апреля в 16.30. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU