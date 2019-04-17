2019-04-17T10:33:48+03:00
Общество

Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы

Торжественное открытие состоится на высоте Огурец у села Ломигоры Воловского района
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Торжественное открытие областной Вахты памяти пройдет 30 апреля на Рубеже воинской доблести «Высота 194.0 (Огурец)» у села Ломигоры Воловского района. Участниками вахты станут поисковые организации и отряды Липецкой и Тамбовской областей. Об этом сегодня на брифинге для региональных СМИ рассказал руководитель управления внутренней политики региона Виктор Попов.

В области работают четыре поисковые некоммерческие организации, объединяющие 97 человек. Также действует подростковый экспедиционный клуб «Неунываки». На 2019 год липецкие поисковики запланировали проведение 30 поисковых мероприятий, из них 23 – в нашей области. Поисковые работы будут развернуты в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском районах, Липецке и Ельце, а также в Воронежской, Орловской и Мурманской областях.

Управление внутренней политики Липецкой области предоставляет субсидии из бюджета региона на проведение поисковых работ на сумму 1 млн. рублей. К началу полевого сезона все поисковые организации получат средства. Завершится поисковая кампания 2019 в сентябре на «Тербунском рубеже».

В прошлом году проведено 14 поисковых мероприятий, в которых приняли участие 175 человек. При поддержке областного бюджета в 2018-м поисковый отряд «Заря» работал в Хлевенском, Тербунском и Воловском районах, обнаружены останки семи бойцов Красной Армии. Военно-исторический поисковый отряд «Зверобой» вел поисковые мероприятия на Рубеже воинской славы у села Озёрки Тербунского района, обнаружено 26 останков бойцов и командиров Красной Армии, а также 53 боеприпаса периода Великой Отечественной войны, которые затем были обезврежены.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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