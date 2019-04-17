2019-04-17T10:48:24+03:00
Происшествия

Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство

Сотрудники администрации обо всем знали и почти месяц молчали
Лия МУРАДЬЯН
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Педагогов накажут за укрывательствоПедагогов накажут за укрывательствоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области накажут сотрудников администрации районного колледжа, где подростки насиловали шваброй 16-летнего студента. В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что педагоги знали о тяжком преступлении, но пытались замолчать.

Напомним, после ссоры с парнем, девушка подговорила приятелей, чтобы отомстить первокурснику. 7 марта студенты напоили парня до беспамятства и изнасиловали черенком от швабры. Подросток попал в больницу. О случившемся стало известно только на прошлой неделе, когда прокуратура начала разбираться, почему студент месяц не ходит на занятия. В СК возбудили дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Несколько участников чудовищной вечеринки задержаны.

Уголовное преследование ждет и педагогов.

– Должностные лица из числа администрации образовательного учреждения располагали сведениями об особо тяжком преступлении, но не проинформировали правоохранительные органы, – сообщает пресс-служба прокуратуры области. – Данный факт скрывали почти месяц, тем самым порождали у одной группы учащихся ощущение вседозволенности и безнаказанности, а у другой – страх перед невозможностью оградить себя от издевательств.

Ранее прокурор уже требовал от начальника управления образования наказать виновных. А в эту среду материалы проверки направили в СК для возбуждения дела по 316 статье УК – укрывательство особо тяжкого преступления.

Педагогам грозит минимум штраф до 200 тысяч рублей, максимум – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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