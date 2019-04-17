2019-04-17T12:11:50+03:00
Происшествия

Липчанин получил 11 лет за убийство отца

Мужчина задушил родственника коленом
Лия МУРАДЬЯН
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Приговор не вступил в силуПриговор не вступил в силуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор жителю Лев-Толстовского района, который 1 января убил отца. Согласно материалам дела, пьяный сын затеял ссору с отцом, а после набросился на старика с кулаками.

Мужчина сначала жестоко бил отца кулаками, был в том числе и по голове. А затем повалил на пол и сдавил коленом шею. Мужчина скончался на месте преступления. По факту убийства возбудили уголовное дело, во время следствия сын находился под стражей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, районный ссуд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 105 УК. Убийцу приговорили к 11 годам в колонии строгого режима. Приговор еще не уступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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