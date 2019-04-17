В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-17T12:36:25+03:00

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Серьезная авария произошла этим утром, 17 апреля, на улице Циолковского в Липецке. Там недалеко от областной стоматологии столкнулись «Мазда» и внедорожник «Лексус». От удара у дорогой иномарки вылетело заднее колесо, в результате внедорожник перевернулся и рухнул на правый бок.

Очевидцы поставили на колеса перевернувшийся "Лексус".

На помощь к участникам аварии поспешили прохожие и другие автомобилисты, которые стали свидетелями ДТП. Несколько мужчин дружно подтолкнули перевернутый «Лексус» и поставили обратно на колеса.

У «Лексуса» оказались разбиты задняя часть и помята вся правая сторона. Серьезные повреждения получила и «Мазда», у которой разбило весь перед. Пострадал ли кто в ДТП, неизвестно. Во всех подробностях аварии, а также, кто стал ее виновником, разбирались подоспевшие вскоре сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU