Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-17T12:50:00+03:00

С собой у любителей дичи оказались трофеи, огнестрельное оружие и макеты диких гусей

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На прошлой неделе госинспекторы провели рейд в охранной зоне Воронежского биосферного заповедника. На территории со стороны Липецкой области они заметили трех человек, оказавшихся браконьерами.

Инспекторы задержали их и обыскали. У любителей незаконной охоты при себе оказались трофеи и огнестрельное оружие. А также 73 полнопрофильных макета диких гусей, которые браконьеры использовали в качестве приманки.

Напомним, что охранная зона - это зона между заповедником и хозяйствующими субъектами. На территории запрещается строительство промышленных и сельхозпредприятий, домов, разработка карьеров, рубка леса, применение химсредств. Все виды охот также запрещены. Если человек находится в охранной зоне с собаками, оружием, запрещенными орудиями ловли рыбы - его приравнивают к браконьеру. На территории охранной зоны можно собирать ягоды, грибы. Разрешается любительский лов рыбы.

Кстати, в марте на территории заповедника на границе между Липецкой и Воронежской областью заметили рысь. Здесь этих животных не видели уже 95 лет. Одну из крупных кошек поймала фотоловушка. Видео можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU