2019-04-17T13:16:50+03:00
Общество

Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи

Сбербанк принимает участие в юбилейном мероприятии в качестве генерального партнера
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2019 году Неделя финансовой грамотности проходит с 17 по 24 апреля. География мероприятий — от Калининграда до Владивостока. Организатор — Министерство финансов Российской Федерации.

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк примет в проекте активное участие. Мероприятия, организованные сотрудниками компании, пройдут во всех шести областях Центрального Черноземья.

– Для нас повышение финансовой грамотности населения – один из ключевых приоритетов, – говорит Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы каждый год активно участвуем в Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Проект очень важен, ведь он предоставляет ребятам множество возможностей расширить кругозор своих знаний о финансах. А эти дети – наши будущие клиенты и сотрудники, люди, которым предстоит развивать регион и страну.

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи сотрудники Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк проведут целый ряд семинаров, лекций, познавательных экскурсий для школьников и студентов в подразделения банка. В прошлом году мероприятия Недели финансовой грамотности в регионе посетили порядка 700 человек.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"