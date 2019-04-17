2019-04-17T13:33:38+03:00
Общество

Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге

Квест «Координаторы права» прошел в городском дворце молодежи
Лия МУРАДЬЯН
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Квест «Координаторы права» в ЛипецкеКвест «Координаторы права» в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В городском дворце молодежи «Октябрь» в Липецке прошел квест для школьников «Координаторы права». Его организовали сотрудники Елецкого ЛО МВД на транспорте совместно с УМВД области. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, квест прошел в рамках форума «Вместе ради детей».

Перед началом правового состязания в холле дворца молодежи организовали выставку оружия, ребята примеряли бронежилеты и могли подержать в руках настоящее оружие. На одной из площадок «Транспортная полиция – станция безопасности» разместили макет железной дороги. На примере макета инспекторы Елецкого линейного отдела Екатерина Шумская и Роман Сухоруков рассказали детям, почему нельзя играть на железной дороге. Школьники обсуждали ситуации, которые могут привести к травмам и правила безопасности, а также придумывали лозунги и складывали плакаты.

Квест «Координаторы права» в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Квест «Координаторы права» в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На площадке «Лаборатория безопасности» разместился макет города со светофорами, разметкой, перекрестками, остановками и пешеходными переходами. Здесь детишки также узнали, какие ситуации могут возникнуть на дороге в городе и обсудили правила безопасности. Автоинспекторы помогли школьникам попрактиковаться в оказании первой медицинской помощи.

А на станции квеста, посвященной работе экспертно-криминалистического центра, ребята на практике смогли найти и снять отпечатки пальцев с предметов. Всего 11 команд школьников из разных районов области прошли испытания на 12 станциях квеста. Ребята продемонстрировали знания в области ПДД, противодействия коррупции и экстремизма, киберпреступности, поведения в общественных местах, методов борьбы с наркопреступностью и профилактики нарушений на железной дороге. Знания ребят оценивали представители транспортной полиции и УМВД.

Квест «Координаторы права» в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Квест «Координаторы права» в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По итогам соревнований первое место заняла команда липецкой школы №7, второе – школа №33 Липецка и Гимназия №1 Лебедяни, третье место разделили между командами школы сета Становое и грязинской гимназией №3.

Сувениры и грамоты победителям вручали начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор Михаил Молоканов и начальник Елецкого ЛО МВД России на транспорте полковник Юрий Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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