2019-04-17T14:40:15+03:00
Происшествия

Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка

В ДТП пострадали водитель и 12-летний школьник [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали женщина и ребенокВ ДТП пострадали женщина и ребенокФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла этим днем, 17 апреля, на перекрестке улиц Семашко и Липовской в Липецке. Там женщина за рулем «Субару» на полном ходу въехала в фонарный столб. По словам очевидцев, иномарка двигалась по улице Семашко, где на подъезде к перекрестку висит знак «Уступи дорогу».

"Субару" в столб на пересечении Семашко и Липовской.vk.com/myregion48

Но «Субару» выскочила на перекресток, в этот же момент с Липовской выезжала другая машина. Женщина за рулем иномарки запаниковала и, внезапно ускорившись, влетела в столб через дорогу.

В машине также находился 12-летний школьник, мальчика увезли с места на «Скорой». Женщина-водитель от госпитализации отказалась. Иномарка получила серьезные повреждения, на «Субару» сломался бампер, решетка, помялись крылья и капот. Что там произошло на самом деле и кто виноват, выяснят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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