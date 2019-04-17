Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
В Липецкой области вынесли приговор браконьеру, который подстрелил краснокнижную птицу. Все случилось 21 февраля на берегу реки Вязовня в полутора километрах от деревни Жуково в Данковском районе.
Там охотник застрелил лебедя-шипуна. Эти птицы занесены в Красную книгу Липецкой области и охота на них полностью запрещена. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело по 258 статье УК.
Ущерб природе оценили в 3000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, браконьер во всем сознался и погасил материальный ущерб. Поскольку не тяжкое преступление он совершил впервые и все возместил, дело прекратили. В итоге суд оштрафовал браконьера на 10 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU