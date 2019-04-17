2019-04-17T15:56:19+03:00
Происшествия

Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя

Краснокнижную птицу подстрелили в Данковском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Лебедя застрелили в Данковском районеЛебедя застрелили в Данковском районеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области вынесли приговор браконьеру, который подстрелил краснокнижную птицу. Все случилось 21 февраля на берегу реки Вязовня в полутора километрах от деревни Жуково в Данковском районе.

Там охотник застрелил лебедя-шипуна. Эти птицы занесены в Красную книгу Липецкой области и охота на них полностью запрещена. По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело по 258 статье УК.

Ущерб природе оценили в 3000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, браконьер во всем сознался и погасил материальный ущерб. Поскольку не тяжкое преступление он совершил впервые и все возместил, дело прекратили. В итоге суд оштрафовал браконьера на 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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