2019-04-17T16:20:07+03:00
Общество

Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае

Машинам предстоит пройти технический контроль
Юлия КЛЮЕВА
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Скоро московские трамваи выйдут на линиюСкоро московские трамваи выйдут на линиюФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В конце марта в Липецк привезли 12 трамваев из Москвы. Уже в мае транспорт примет первых пассажиров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент завершается оформление необходимых документов. После чего вагоны пройдут технический контроль, их оснастят оборудованием.

Напомним, что технику из столицы передали безвозмездно в рамках Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Кстати, трамваи в городе не обновляли с 1992 года. Машинам около 29,5 лет. В "Липецкпассажиртрансе" 43 трамвая. 30 из них входят на маршрут. Остальные находятся в исправном состоянии, но в них нет необходимости. Московские трамваи более высокого уровня. Они выйдут на линию по маршрутам, основным направлением которых станет металлургический комбинат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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