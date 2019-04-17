Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-17T16:40:25+03:00

Под Липецком алиментщика наказали за то, что он скрыл арестованный телевизор Фото: Юлия КЛЮЕВА

Приставы предупреждали мужчину об уголовной ответственности за сокрытие имущества, но он их не послушал

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У жителя Ельца образовалась задолженность по алиментам. Мужчина не выплатил более 200 тыс. рублей. По информации пресс-службы УФССП по Липецкой области, судебные приставы наложили арест на его телевизор. До реализации имущество технику оставили должнику. При этом мужчине объяснили, что за сокрытие, отчуждение или передачу имущества грозит уголовная ответственность.

Однако, алиментщик не воспринял всерьез слова приставов. Позже в ходе проверки выяснилось, что по адресу хранения телевизора не оказалось. Тогда дознаватель Елецкого МРО вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.312 УК РФ "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту". Суд назначил должнику наказание - 180 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU