В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-17T17:03:14+03:00

В Липецке отключат воду, свет и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 18 апреля, в Липецке ожидаются отключения света, холодной воды и тепла. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без элетроэнергии останутся жители улиц Буденного, 40 лет Октября, 11, 13, 33б, 35, 45, 6; Газина, 1, 2, 5, 7, 9, 12а; площадь Константиновой, 5, 7; Андрея Смыслова, 1, 3; Ушинского, 3; Баумана, 1Б; Студеновская, 195; 40 лет Октября, 5, 4, 2; Ушинского, 1а, 1, 8; площадь Заводская, 4, 2; Андрея Смыслова, 4а, 4; 8 Марта, 22, 24, 24/5, 26/3, 26/2, 26/4, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 26/6, 36, 26/5, 24/3; Садовая; Смоленская; Зоологическая; Полярная, Варшавская; им. Постышева; им. Рихарда Зорге; Олимпийская; Писарева.

С 10 утра до 5 часов вечера тепло и холодную воду отключат в доме №29 по улице Ангарская в районе Сырского Рудника.

Также с 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: проспект 60-лет СССР, 15, 21, 3, 5, 7; улица Меркулова, 43, 51А, 55, 57; Катукова, 10, 12, 14, 4, 8; проспект Победы, 116, 118, 120, 126, 132, 122, 128.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Краснознаменная, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; К. Шаталовой, 1-10, 10а, 12, 2а, 9а; Молодежная, 1-25; 6 Гвардейской Дивизии, 3-20, 22, 24-26; С. Кондарева, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Индустриальная; 2-я Индустриальная; Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная; переулок Рядовой; Буденного; Небесная; Сырская; 8 Марта, 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/3, 22/4, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 20а; М. Горького, 11, 13, 13/2, 17, 19.

На этот же период времени холдоную воду отключат по адресам: улица Папина, 1А, 1Б; Юных Натуралистов, 12, 12а, 14; Союзная, 1-6, 8, 10, 12-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Мирная, 1-66; Урожайная, 1-66; Биологическая, 1-65.

С 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители домов №3б, 15а и 15б по улице Механизаторов.

Подвоз воды - по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU