В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-17T18:03:31+03:00

Авария на проспекте Победы в Липецке Фото: скрин с видео

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В эту среду, 17 апреля, в Липецке случилось очередное ДТП. На проспекте Победы столкнулись "Форд" и "Ниссан". Авария, произошедшая в районе Кольцевой, попала в объектив камер видеонаблюдения.

Судя по видео, водитель "Ниссана" решил перестроиться в правый ряд. В этот момент сзади ехал "Форд". Видимо, водитель последней иномарки засмотрелся на машины, движущихся с кольца и не успел вовремя затормозить. "Форд" въехал в "Ниссан". В том, кто виноват в случившемся, предстоит разобраться автоинспекторам.

В Липецке на Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан".vk.com/myregion48

Напомним, что этим днем авария произошла на перекрестке улиц Семашко и Липовской. Автоледи на "Субару" въехала в фонарный столб. Иномарка получила серьезные повреждения. В аварии пострадал 12-летний школьник - пассажир "Субару". Последствия ДТП попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU