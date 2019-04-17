В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-17T18:24:57+03:00

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В Липецке разыскивают мужчину, подозреваемого в открытом хищении денег. По информации пресс-службы регионального УМВД России, преступление произошло в эту среду, 17 апреля, около 12 часов дня в одном из офисах района Тракторостроителей. Неизвестный похитил 4 тыс. рублей с использованием предмета, похожего на оружие.

Момент преступления попал в объектив видеокамеры. Видно, как девушка отдает мужчине в капюшоне деньги. Его лица не видно. Взяв сумму, он обходит стол и заглядывает в сейф, чтобы убедиться, все ли деньги он получил. В его руках некий предмет, которым он угрожает девушке.

На вид подозреваемому около 30 лет. Рост 180-187 см. Худощавого телосолжения, носит усы и бороду. Был одет в куртку светлого цвета с черными вставками - полоски сзади. На ногах кроссовки темного цвета с белой подошвой и тремя белыми полосками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого или о совершенном преступлении, просьба сообщить об этом по телефонам 02 или 46-20-02. Либо обратиться в отделение полиции.

В Липецке разыскивают мужчину, похитившего деньги из офиса.

ИСТОЧНИК KP.RU