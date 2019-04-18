2019-04-18T09:08:02+03:00
Происшествия

В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ

Подозреваемый - неработающий ранее судимый за неуплату алиментов 32-летний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗВ Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 17 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась женщина - представительница организации. Она сообщила, что днем в офис предприятия на Тракторном вошел неизвестный. Он начал угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя денег. Ему отдали 3900 рублей. Момент преступления попал в объектив камеры.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники ППС задержали мужчину, соответсвующего описанию в ориентировке. Предполагаемым преступником оказался неработающий ранее судимый за злостное уклонение от уплаты алиментов 32-летний липчанин.

Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes
В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды
На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села
В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области
Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя
Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов
В Липецке женщина за рулем "Субару" въехала в столб: госпитализировали 9-летнего мальчика
В Липецке возле "ККЦ" встали трамваи: грузовик порвал провода
В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"
В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"