В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В минувшую среду, 17 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась женщина - представительница организации. Она сообщила, что днем в офис предприятия на Тракторном вошел неизвестный. Он начал угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя денег. Ему отдали 3900 рублей. Момент преступления попал в объектив камеры.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники ППС задержали мужчину, соответсвующего описанию в ориентировке. Предполагаемым преступником оказался неработающий ранее судимый за злостное уклонение от уплаты алиментов 32-летний липчанин.
Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU