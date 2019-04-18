В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-18T09:08:02+03:00

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В минувшую среду, 17 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась женщина - представительница организации. Она сообщила, что днем в офис предприятия на Тракторном вошел неизвестный. Он начал угрожать предметом, похожим на пистолет, требуя денег. Ему отдали 3900 рублей. Момент преступления попал в объектив камеры.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники ППС задержали мужчину, соответсвующего описанию в ориентировке. Предполагаемым преступником оказался неработающий ранее судимый за злостное уклонение от уплаты алиментов 32-летний липчанин.

Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU