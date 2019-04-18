В Липецке возле "ККЦ" встали трамваи: грузовик порвал провода

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-18T09:32:52+03:00

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Этим утром, 18 апреля, на Тракторном в Липецке в районе "ККЦ" встали трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Движение парализовано.

Причиной тому - грузовик с поднятым кузовом. Он собрал 14 пролетов контактной сети, порвал обе нитки. В настоящее время трамваи ходят только до остановки "Улица Чехова". Далее по маршруту липчанам придется добираться на автобусах. Подвоз уже организовали. По информации пресс-службы городской аминистрации, движение трамваем планируют восстановить этим днем, после обеда.

Напомним, что со вчерашнего дня, 17 апреля, на проспекте Победы в областном центре стартовал ремонт теплотрасс. Некоторые участки проезжей части огородили.

ИСТОЧНИК KP.RU