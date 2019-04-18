2019-04-18T11:55:57+03:00
Происшествия

В Липецке женщина за рулем "Субару" въехала в столб: госпитализировали 9-летнего мальчика

По предварительным данным, автоледи нарушила очередность проезда
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке "Субару" врезался в столбВ Липецке "Субару" врезался в столбФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 146 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 3 водителей, перед поездкой, выпили спиртного. 80 человек проигнорировали ремни безопасности. 740 раз автомобилисты превысили допустимую скорость движения. В 25 авариях никто из людей не пострадал.

Напомним, в минувшую среду, 17 апреля, серьезное ДТП произошло в районе пересечения улиц Семашко и Липовской. В 11.30 32-летняя женщина за рулем "Субару Импреза" врезалась в "Форд Фьюжен" под управлением 21-летнего водителя. После столкновения первая иномарка в столб. В аварии пострадали сама автоледи и ее 9-летний пассажир. Медики оказали женщине помощь и отпустили, а мальчика с различными травмами госпитализировали.

По предварительным данным, водитель "Субару" нарушила очередность проезда. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes
В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды
На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села
В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области
Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя
Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов
В Липецке возле "ККЦ" встали трамваи: грузовик порвал провода
В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"
В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"