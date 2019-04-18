В Липецке женщина за рулем "Субару" въехала в столб: госпитализировали 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-18T11:55:57+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 1 146 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 3 водителей, перед поездкой, выпили спиртного. 80 человек проигнорировали ремни безопасности. 740 раз автомобилисты превысили допустимую скорость движения. В 25 авариях никто из людей не пострадал.

Напомним, в минувшую среду, 17 апреля, серьезное ДТП произошло в районе пересечения улиц Семашко и Липовской. В 11.30 32-летняя женщина за рулем "Субару Импреза" врезалась в "Форд Фьюжен" под управлением 21-летнего водителя. После столкновения первая иномарка в столб. В аварии пострадали сама автоледи и ее 9-летний пассажир. Медики оказали женщине помощь и отпустили, а мальчика с различными травмами госпитализировали.

По предварительным данным, водитель "Субару" нарушила очередность проезда. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU