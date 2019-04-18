2019-04-18T10:12:23+03:00
Общество

Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов

Глава Липецкой области успешно закончил высшую школу госуправления РАНХиГС
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Владимир Путин сегодня принял в Кремле выпускников второго потока программы развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

«Мы выстроили систему подготовки молодых, но уже опытных управленцев, и это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании команд - региональных и федеральных. Меня это очень радует», - отметил глава государства.

Среди 75 человек, прошедших обучение, – сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, главы ряда регионов. В их числе – руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Ему сегодня вручен сертификат Высшей школы государственного управления РАНХиГС об успешном окончании обучения.

«Президент России поставил четкую задачу - развивать регионы и страну, - сказал Игорь Артамонов. - Он особо отметил, что власть должна слышать людей и с уважением относиться к их проблемам и запросам».

В состав второго потока также вошли 24 финалиста конкурса управленцев «Лидеры России», в том числе уже занявшие в 2018 году ряд государственных должностей. Программа, нацеленная на подготовку резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней, была запущена в 2017 году по поручению главы государства. Первый выпуск слушателей состоялся в апреле 2018-го.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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