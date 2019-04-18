2019-04-18T10:23:43+03:00
Общество

В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя

Стартует череда мероприятий
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке запретят продавать алкогольВ Липецке запретят продавать алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Липецке планируется провести несколько мероприятий, из-за которых в городе ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это воскресенье, 21 апреля, пройдет Крестный ход по маршруту: площадь Соборная - улица Зегеля - площадь Героев - Гагарина - Московская - храм прп. Сергия Радонежского. Заявленная численность участников - 1000 человек. Время проведения - с 12.00 до 18.00

25 апреля на Липецком городище пройдет встреча с депутатами одной из партий. Предполагается участие 1000 человек. Мероприятие стартует в 18.00 и завершится в 20.00.

На следующий день, 26 апреля, у памятника Чернобыльцам на улице Механизаторов пройдет митинг. В нем примут участие около 150 липчан. Время проведения митинга - с 9.30 до 11.30.

1 мая состоится шествие, митинг по маршруту: улица Гагарина - площадь Героев - Зегеля - площадь Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище. В мероприятии планируют участвовать 7500 человек. Время проведения - с 8.30 до 11.00.

После пройдет демонстрация и митинг по маршруту: СК "Звездный" - улица Космонавтов - Гагарина - Зегеля - площадь Революции. Заявленная численность - 1000 человек. Мероприятие начнется в 11.00. Закончится в 13.00.

Напомним, что согласно законодательству, продавать алкоголь запрещено в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes
В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды
На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села
В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области
Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
Президент России встретился с выпускниками программы кадрового резерва, в числе которых Игорь Артамонов
В Липецке женщина за рулем "Субару" въехала в столб: госпитализировали 9-летнего мальчика
В Липецке возле "ККЦ" встали трамваи: грузовик порвал провода
В Липецке задержали мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке разыскивают мужчину, ограбившего офис на ЛТЗ
В Липецке у Кольцевой столкнулись "Форд" и "Ниссан"
В четверг 29 улиц Липецка останутся без воды, 23 - без света
Под Липецком алиментщик спрятал арестованный телевизор и получил 180 часов работ
Московские трамваи выйдут на линию в Липецке в мае
Липецкого охотника оштрафовали на 10 000 рублей за убитого лебедя
Сурикатам и носухам из Липецкого зоопарка дали клички
Женщина с ребенком за рулем «Субару» въехала в столб в центре Липецка
Липецкие школьники обсудили с полицией, чем опасны игры на железной дороге
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Трех браконьеров задержали в заповеднике на границе Липецкой области
В Липецке очевидцы поставили на колеса перевернувшийся «Лексус»
На работе у бывшего мэра Липецка прошли обыски
Липчанин получил 11 лет за убийство отца
Педагогам липецкого колледжа, где изнасиловали студента, грозит срок за укрывательство
Областная Вахта памяти стартует в преддверии Дня Победы
26 апреля в Липецк приедет "Поезд Победы"