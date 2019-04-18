В Липецке 4 раза ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-18T10:23:43+03:00

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В ближайшее время в Липецке планируется провести несколько мероприятий, из-за которых в городе ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это воскресенье, 21 апреля, пройдет Крестный ход по маршруту: площадь Соборная - улица Зегеля - площадь Героев - Гагарина - Московская - храм прп. Сергия Радонежского. Заявленная численность участников - 1000 человек. Время проведения - с 12.00 до 18.00

25 апреля на Липецком городище пройдет встреча с депутатами одной из партий. Предполагается участие 1000 человек. Мероприятие стартует в 18.00 и завершится в 20.00.

На следующий день, 26 апреля, у памятника Чернобыльцам на улице Механизаторов пройдет митинг. В нем примут участие около 150 липчан. Время проведения митинга - с 9.30 до 11.30.

1 мая состоится шествие, митинг по маршруту: улица Гагарина - площадь Героев - Зегеля - площадь Плеханова - Саперный спуск - Липецкое городище. В мероприятии планируют участвовать 7500 человек. Время проведения - с 8.30 до 11.00.

После пройдет демонстрация и митинг по маршруту: СК "Звездный" - улица Космонавтов - Гагарина - Зегеля - площадь Революции. Заявленная численность - 1000 человек. Мероприятие начнется в 11.00. Закончится в 13.00.

Напомним, что согласно законодательству, продавать алкоголь запрещено в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU