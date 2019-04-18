Под Липецком студент колледжа украл телефон у педагога

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-18T10:53:02+03:00

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Кражу в учебном заведении раскрыли полицейские Усманского района Липецкой области. Там в колледже на улице Карла Маркса у 37-летнего сотрудника пропал из раздевалки сотовый телефон. По данным полиции участником кражи оказался 20-летний учащийся того же заведения.

По данным пресс-службе областного УМВД, всего за сутки в регионе раскрыли пять ранее совершенных преступлений. Из них две кражи раскрыли в Липецке. Так полиция поймала 35-летнего рецидивиста из Ельца, который украл две пары женской обуви из багажника машины на улице 8 Марта в Липецке.

Также в городе задержали за кражу 40-летнего судимого мужчину. Он обокрал квартиру на улице Молодежной, откуда вынес телефон и планшет. Преступление произошло еще 26 января.

ИСТОЧНИК KP.RU