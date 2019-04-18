В Липецке почти год ищут пропавшего мужчину из Ивановской области

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-18T11:29:32+03:00

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В Липецкой области полиция и родственники ищут пропавшего без вести мужчину из Ивановской области. 38-летний Алексей Николаевич Ставров зарегистрирован в городе Приволжск на улице Советской.

Последний раз мужчину видели на территории «Стекольного завода» в Грязинском районе, откуда он ушел 2 июня 2016 года. С тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Приметы Алексея Ставрова: на вид 35-40 лет, рос 170-175 см, худощавого телосложения, русые волосы.

Особая примета: косоглазие правого глаза. Татуировок у мужчины нет.

Алексея безуспешно ищут почти год. УМВД по Липецкой области обращается к жителям региона. Просьба ко всем, кто видел Алексея, знает о месте его нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам полиции: «02», (47461)2-21-58.

ИСТОЧНИК KP.RU