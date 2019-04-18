2019-04-18T12:36:51+03:00
Общество

На Всероссийских учениях липецкие спасатели отработали затопление села

По легенде в Добровском районе подтопило 126 домов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Учения спасателей в Липецкой областиУчения спасателей в Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецкой области завершился второй этап Всероссийского командно-штабного учения, в ходе которого спасатели отработали ликвидацию чрезвычайной ситуации из-за паводка. По легенде учений, в 6 утра 17 апреля к диспетчеру поступило сообщение, что из-за сильно ливня резко поднялся уровень воды в реках Становая Ряса и Воронеж. Вышедшие из берегов реки затопили жителей села Ратчино в Добровском районе. Всего в зону подтопления попали 126 домов, где живут 332 человека, включая 94 ребенка.

Учения спасателей по ликвидации паводка .

Спасатели оперативно провели разведку в зоне ЧС, для оценки ситуации запустили беспилотники. Далее сотрудники регионального МЧС начали откачивать воду с затопленных участков и готовить пути эвакуации из зоны затопления. Кроме этого предстояло спасти людей на воде, оказать первую помощь пострадавшим и доставить их до больницы, а также достать из воды погибших.

Далее предстояло укрепить гидротехнические сооружения, устроить защитные водоотводные каналы, плотины и дамбы, и следить за уровнем воды. По участкам с водой организовали лодочную переправу и возвели искусственную дамбу. В ходе учений спасатели прикрывали критически важные и потенциально опасные объекты, и обеспечивали радио и сотовую связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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