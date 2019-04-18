2019-04-18T13:28:23+03:00
Общество

В пятницу в Новой Жизни отключат свет, а жители Дачного останутся без воды

В Липецке очередные отключения
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат свет и водуВ Липецке отключат свет и водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 19 апреля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на инженерных сетях проведут ремонтные работы.

С 13.00 до 16.00 свет отключат в поселке Новая Жизнь по улицам Южная, Уступная, Морская, Краснодарская, Пришкольная, Байкальская, Майская, Владивостокская, Пензенская, Таежная, Владимирская.

С 10.00 до 17.00 без холодной воды останутся жители поселка Дачный. Краны пересохнут в домах по улицам Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 31, 31а, 26; Писарева, 35, 37; Тихая, 24, а также в частном секторе по адресам: улица Железногорская; Патриотическая; Добровская; Артема; Бурлакова; Светлова; Ярославская; Тихая; Писарева; Комсомольская; Дачная; Зорге; Варшавская; Олимпийская; Постышева.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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