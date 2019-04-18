2019-04-18T14:04:13+03:00
Общество

Владелец липецкого комбината Владимир Лисин занял 2 место в рейтинге Forbes

Его состояние оценивается в 21,3 млрд. долларов
Юлия КЛЮЕВА
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Владимир Лисин стал вторым в списке самых богатых бизнесменов РоссииВладимир Лисин стал вторым в списке самых богатых бизнесменов РоссииФото: "КП" Архив
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Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список вошли 98 россиян. В прошлом году в России было 106 долларовых миллиардеров. Кстати, впервые с 2011 года в нашей стране появились бизнесмены с состоянием более 20 млрд. долларов.

В этом году в рейтинге самых богатых бизнесменов России председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин занял 2 строчку. В 2018 году он заработал 21,3 млрд. долларов. В прошлом году владелец липецкого комбината возглавлял рейтинг. А его состояние оценивалось в 19,1 млрд. долларов.

На первом месте оказался председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с 24 млрд. долларов. Замыкает тройку лидеров президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов. В прошлом году он заработал 20,7 млрд. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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