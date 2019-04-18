2019-04-18T14:35:16+03:00
Общество

В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода

Специалисты заново натянули контактную сеть
Юлия КЛЮЕВА
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Движение трамваем в Липецке восстановленоДвижение трамваем в Липецке восстановленоФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке в районе Тракторостроителей вновь поехали трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты ремонтной службы восстановили контактную сеть. Они заново натянули провода на аварийном участке.

Напомним, что этим утром, 17 апреля, в районе остановки «ККЦ» парализовало движение трамваев. Грузовик с поднятым кузовом оборвал провода, собрав 14 пролетов контактной сети.

Также продолжаются работы на проспекте Победы в областном центре. В среду, 17 апреля, там стартовал капитальный ремонт теплотрасс. Когда он закончится, пока неизвестно. На некоторых участках проезжей части ограничено движение. Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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