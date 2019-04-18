В Липецке восстановили движение трамваев после того, как грузовик порвал провода
В Липецке в районе Тракторостроителей вновь поехали трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Специалисты ремонтной службы восстановили контактную сеть. Они заново натянули провода на аварийном участке.
Напомним, что этим утром, 17 апреля, в районе остановки «ККЦ» парализовало движение трамваев. Грузовик с поднятым кузовом оборвал провода, собрав 14 пролетов контактной сети.
Также продолжаются работы на проспекте Победы в областном центре. В среду, 17 апреля, там стартовал капитальный ремонт теплотрасс. Когда он закончится, пока неизвестно. На некоторых участках проезжей части ограничено движение. Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU