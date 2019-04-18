В Липецке у переходов дежурят автоинспекторы и волонтеры
В Липецке проходит профилактическая акция «Безопасный переход». По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, цель мероприятия – снизить дорожные аварии с участием пешеходов.
Особое внимание уделяется переходам возле образовательных учреждений. С утра возле школ дежурят наряды ДПС, участковые, а также сотрудники подразделений ПДН. В центре города к сотрудникам дорожной полиции присоединились волонтеры. Они напоминают водителям о безопасности пешеходов.
Напомним, с начала года в областном центре случилось 56 аварий, в которых пострадали пешеходы. 27 ДТП случилось на «зебрах». Недавно на проспекте Мира и улице Неделина поставили светофоры вызывного типа. В ближайшем будущем такие сигнальные столбы должны появиться и на другий аварийноопасных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU