В Липецке у автобуса на ходу отвалилось колесо

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-18T18:55:29+03:00

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Опасное ДТП случилось в этот четверг, 18 апреля, на улице Терешковой в Липецке. Там у автобуса «ПАЗ» маршрута №343 прямо на ходу отвалилось колесо. Все произошло напротив торгового центра «Малибу», когда маршрутка двигалась в сторону железнодорожного вокзала. Внезапно у автобуса оторвалось заднее правое колесо вместе с центральной частью.

По словам очевидцев, из мимо проезжавших машин, чудом никого не задело. Также обошлось без серьезных травм. При более высокой скорости, авария могла иметь куда более серьезные последствия.

Согласно официальным данным на сайте городского департамента транспорта, маршрут №343 обслуживает предприятие ООО «Липецктранссервис». Почему состояние маршрутных автобусов создает угрозу для пассажиров, теперь предстоит разобраться экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU