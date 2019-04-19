В Липецке госпитализировали мотоциклиста, в которого въехал "Форд"

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-19T09:28:19+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах региона автоинспекторы выявили 1 301 нарушение правил дорожного движения. По информации пресс-службы УГИБДД России по Липецкой области, 6 водителей осмелились сесть на руль в состоянии алкогольного опьянения. 66 человек не стали пристегиваться во время движения. 867 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Зарегистрировано 20 аварий, в которых, к счастью, никто не пострадал.

В минувший четверг, 18 апреля, ДТП произошло в Липецке, около 9 утра на проспекте Мира. 40-летний водитель за рулем "Форд Мондео" врезался в мотоцикл "Хонда СВ400" под управлением 32-летнего мужчины, а после еще и столкнулся с "Ладой Калиной" под управлением 29-летней женщины. Есть пострадавший. Водителя мотоцикла с различными трамвамим доставили в больницу. Госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU