2019-04-19T10:14:26+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке вспыхнули 3 машины: полностью сгорел "Мерседес"

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке горели 3 машиныВ Липецке горели 3 машиныФото: скрин с видео
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Этой ночью в Липецке на Манеже произошел пожар. Во дворе дома №7 по улице 50 лет НЛМК загорелись 3 иномарки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании поступило на пуль спасателей в 3.07 ночи. На место происшествия тут же выехало 1 отделение шестой пожарно-спасательной части.

Огонь полностью уничтожил "Мерседес". У "Дэу Нексиа" пламя повредило сгораемые конструкции автомобиля на площади 3 кв.м. У "Киа Сид" - сгораемые конструкции на площади 2 кв.м. На месте работают дознаватели МЧС. Специалисты пытаются установить причину пожара.

Напомним, в случае возникновения пожара звонить на единый номер вызова экстренных служб "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно.

В Липецке вспыхнули 3 иномарки: Мерседес, Киа и Дэу Нексиа.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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