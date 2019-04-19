2019-04-19T10:28:22+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина стащил из шкафчика своего коллеги более 4500 рублей

В Долгоруковском районе из бардачка "ВАЗа" украли 3000 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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У работника организации из шкафчика украли деньгиУ работника организации из шкафчика украли деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший четверг, 18 апреля, в полицию обратился 69-летний житель Долгоруковского района. Он сообщил, что с 31 марта по 1 апреля кто-то украл из бардачка его "ВАЗа-21074" 3 тыс. рублей. По информации пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний местный житель. Он также подозревается в краже велосипеда.

В тот же день к правоохранителям в Липецке обратился 34-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что с июня 2018 года по январь этого года кто-то украл 4 650 рублей из шкафчика организации, где он работает. Сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемого преступника. Задержал 43-летний работник этой фирмы. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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