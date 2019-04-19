В Липецке на Советской появится электрозаправка

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-19T10:49:34+03:00

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В Липецкой области установили 3 электрозаправки. Все они находятся на трассе "Дон". Одна из станций расположена в Хлевенском районе. Как сообщили в пресс-службе МРСК Центра - Филиал "Липецкэнерго", ее установили еще в прошлом году.

До настоящего момента станция пустовала. На днях липчанин за рулем электрокара стал ее первым клиентом. Заряда аккумулятора ему хватает на 150 километров. Обычно мужчина заряжал машину в гараже. Теперь для дальних поездок это можно сделать на трассе.

На двух других зарядочных станциях ведутся пусконаладочные работы. Одна находится на 449 километре магистрали М4 в Хлевенском районе, другая на 417 километре в Задонском районе. В конце мая еще одна станция появится в Липецке - рядом с ТЦ "Европа" на Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU