Уголовное дело возбудили в отношении педагогов липецкого колледжа, где изнасиловали студента

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-19T11:48:00+03:00

Прокуратура проверяет больницу в Липецке, работники которой не сообщили в полицию о подростке с "криминальной" травмой

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СКР по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении администрации колледжа, где подростки насиловали шваброй 16-летнего студента. Согласно ст. 316 УК РФ "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления", минимум, что грозит педагогам - штраф до 200 тыс. рублей. Максимум - до 2 лет лишения свободы.

Ранее в ходе прокурорской проверки подтвердилось, что педагоги знали о жестоких издевательствах, но почти месяц молчали об этом. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инициирована проверка в отношении медицинского учреждения, работники которой не сообщили в полицию о подростке, который поступил с "криминальной" травмой.

Напомним, чудовищная история произошла 7 марта. Студенты напоили парня и изнасиловали черенком от швабры. На это их подговорила бывшая девушка пострадавшего. Так она пыталась отомстить первокурснику. Подросток попал в больницу. О случившемся стало известно только после вмешательства прокуратуры. У представителей органов возник вопрос, почему студент месяц не ходит на пары.

В СК возбудили дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Участники "вписки" задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU