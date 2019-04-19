Парень, угнавший под Липецком 5 машин, попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-19T11:50:54+03:00

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20 января этого года в Грязях ограбили 37-летнюю женщину. Неизвестный выхватил у нее сумку, в которой находились кошелек с 400 рублями, сотовый, документы и ключи. Правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 20-летнего жителя Липецка.

7 апреля в Долгоруковском районе у 30-летнего мужчины украли велосипед. На преступление пошел неработающий 23-летний местный житель. Оказалось, парень также подозревается в угонах 5 автомобилей. В апреле подозреваемый угнал "ВАЗ-2106", "ВАЗ-11113", "ВАЗ-2110", "ВАЗ-21074", "ВАЗ-21061".

Напомним, в минувший четверг, 18 апреля, в полицию обратился липчанин. На работе из его шкафчика стащили деньги. Также о совершенном преступлении правоохранителям сообщил житель Долгоруковского района. Из бардачка его машины украли 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU