В субботу липчан зовут на предпасхальную ярмарку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-19T11:42:55+03:00

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В эту субботу, 20 апреля, в Липецке пройдет предпасхальная ярмарка. За покупками к праздничному столу жителей города и гостей региона приглашают на площадь перед ОЦКНТиК. Ярмарка будет работать с 8 утра до 2 часов дня.

Организаторы обещают доступные цены и широкий ассортимент товаров. Здесь липчане смогут купить домашнее мясо говядины, свинины, домашней птицы, сало, разнообразные копчености, сыры, молочку, рыбу, а также овощную плодоовощную консервированную продукцию, яблоки и зерно. Также на ярмарке представят товары декоративно-прикладного творчества, сувениры.

Кроме того, в одной из палаток организуют выставку крашеных и декоративных пасхальных яиц. Проголодавшиеся горожане смогут полакомиться шашлыком, кулинарной продукцией и горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU