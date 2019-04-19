В Липецке продавец киоска украла из кассы 47000 рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-19T12:11:21+03:00

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В июне прошлого года в Липецке 37-летняя женщина устроилась на работу продавцом в киоск. По информации пресс-службы регионального УМВД России, как только она приступила к обязанностям, ей пришла в голову мысль взять деньги из кассы. Липчанка не смогла устоять перед таким соблазном. Она брала, по ее мнению, небольшие суммы. Горожанка думала, что пропажу никто не заметит. Сначала 5 тысяч, потом больше. Так, она похитила около 47 тыс. рублей. Все деньги женщина потратила.

В отношении липчанки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело с обвинительным автом направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU