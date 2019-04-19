2019-04-19T14:26:05+03:00
Общество

В воскресенье в Липецке во время Крестного хода встанут автобусы

Также в этот день ограничат продажу алкоголя
Юлия КЛЮЕВА
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Крестный ход в Липецке замедлит движение автобусовКрестный ход в Липецке замедлит движение автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В это воксресенье, 21 апреля, в Липецке пройдет Крестный ход по маршруту "площадь Соборная - улица Зегеля - площадь Героев - Гагарина - Московская - храм прп. Сергия Радонежского". Мероприятие стартует в 12.00. Завершится ориентировочно в 18.00.

Как сооб0или в пресс-службе администрации города, Крестный ход замедлит движение автобусов. В режиме ожидания окажутся машруты № 1, 1т, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 24, 24а, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 40а, 300, 306, 311, 317, 322, 324, 325, 332, 345, 346, 347, 359, 379, а также садоводческие маршруты №14, 15, 16, 23, 48, 77.

Напомним, что в этот день также ограничат розничную продажу алкоголя. Купить спиртное можно будет только после окончания шествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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