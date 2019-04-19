В субботу в Липецке до +16 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-19T14:50:49+03:00

Совсем скоро май, а там и жаркое лето Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 20 апреля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток довольно холодно. Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в регионе 11-16 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление без изменений - 755 мм рт.ст.

В воскресенье, 21 апреля, в Липецке будет пасмурно. Синоптики обещают без осадков. Ночью немного потеплеет - до +3. В светлое время столбик термометра поднимется до 10 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет медленно расти и составит 759 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU