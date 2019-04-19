2019-04-19T15:18:07+03:00
Общество

С мусорных площадок Липецка вывозят старые покрышки

Отработанные автошины планируют переработать в резиновую крошку
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке решили переработать старые покрышкиВ Липецке решили переработать старые покрышкиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 19 апреля, с контейнерной площадку у дома №105 по улице Московская вывезли первую партию отработанных автошин. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, этим днем очистят еще 5 площадок в Советском округе.

Как уже писала "КП-Липецк", старые покрышки решили перерабатывать. Если раньше из них делали клумбы во дворах, то теперь шины превратятся в востребованную на рынке резиновую крошку. Ее используют как "мягкое покрытие" для спортивных и детских площадок.

Всего на территории областного центра скопилось около 2,5 тыс. тонн покрышек. Напомним, что они относятся к отходам 4 класса экологической опасности и подлежат переработке. Их запрещено вывозить на свалку, не рекомендуется использовать в целях благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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