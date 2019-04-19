В субботу 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-19T15:28:20+03:00

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В субботу, 20 апреля, в некоторых домах Липецка отключат воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на инженерных сетях проведут ремонтные работы. С 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители улиц Ильича, 5; 7; 9; 11; 8; Ленинградская, 5; 12; 14; Волгоградская, 9; 11; 14; 8; 10; 12; 14; 16; Студенческая, 6; 9; 11; 18; 12; 17; 15; 3 Сентября, 5, 14; 26; 30 лет ВЛКСМ, 2а/1; 6л; 2; 11, 17; 19; 21; 23; 25; 27; Никитина, 14; 16; Герцена, 15; Чехова, 2а.

Также краны пересохнут в домах частного сектора по следующим адресам: улица Донская; Гвардейская; Степная; Воронежская; Чехова; С. Лазо; ул. Станиславского; Волгоградская; Тимирязева; Герцена; Никитина.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU