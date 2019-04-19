2019-04-19T17:25:46+03:00
Происшествия

Под Липецком отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

Мать мальчика отказалась писать заявление в полицию
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком отчим прижег пасынка раскаленной вилкойПод Липецком отчим прижег пасынка раскаленной вилкойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Преступление совершено в отношении несовершеннолетнего.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в Добринском районе отчим взял раскаленную вилку и прижег пасынка. У подростка остался ожог на спине - на задней поверхности грудной клетки. Кстати, подозреваемый уже ранее привлекался к административной ответственности за побои. Согласно заключению медиков, ожог не причинил вред здоровью мальчика. Но вызвал сильную физическую боль.

Мать ребенка писать заявление в полицию не стала. С согласия прокурора в рамках полномоций по защите интересов подростка следственные СКР возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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