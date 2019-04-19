В Липецке в районе военного городка хотят восстановить стадион

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-19T18:06:15+03:00

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Этим днем, 19 апреля, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина побывали в военном городке областного центра. От жителей этого района поступило много жалоб. Липчане просят благоустроить территорию военного городка. Однако, как сообщили в пресс-службе областной администрации, земля принадлежит Министерству обороны. Из-за этого у власти нет полномочий тратить на благоустройство территории бюджетные средства.

По словам руководителей города и региона, внебюджетное финансирование уже ищут. Также выделены деньги на документацию, необходимую для передачи территории муниципалитету.

Кроме того, Артамонов и Уваркина посетили стадион "Авиатор". Его состояние крайне удручающее. Площадка поросла кустарником. Уличного освещения нет. Дорожки стадиона непригодны для бега. Игорь Артамонов сказал, что нужно восстановить этот стадион. На следующей неделе здесь наведут порядок сотрудники Зеленхоза. Власти будут искать спонсора для реконструкции площадки. Но так, чтобы ему не пришлось передавать стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU