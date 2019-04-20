Липчане вместе с руководителями города и области убрали Нижний парк

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-20T15:20:23+03:00

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В субботу, 20 апреля, липчане вышли на субботник. Этим утром горожане убирали территорию Нижнего парка. Также с граблями в руках на уборку пришли врио губернатора Игорь Артамонов и и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина, представители администрации, депутаты и общественники. Собравшиеся расчистили от веток, прошлогодней листвы и мусора газоны парка. Параллельно неравнодушные жители областного центра и чиновники приводили в порядок сквер им. Макарова.

Напомним, что субботник стартовал в минувшую пятницу, 19 апреля. Липчане собрали более 690 кубометров мусора, ликвидировали 21 свалку, привели в порядок более 20 га территории. Местные жители убирались в лесу в районе Тракторостроителей, в парке Молодежный и др. Всего в акции участвовали около 11 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU