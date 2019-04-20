В понедельник 14 улиц Липецка останутся без света, 4 - без воды

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-20T15:36:02+03:00

В понедельник в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В понедельник, 22 апреля, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", в на сетях планируются ремонтные работы.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Ковалевской, Спартака, Кошевого, Партизанская, проспект Ильича, Матросова, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Панфилова, Докучаева, Новоселова, Лобачевского, Севастопольская.

С 10 утра до 9 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Водопьянова, 21, 21а, 21в, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; Петра Смородина, 1, 1а, 2(поликлиника), 2, 5, 5/1, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 4, 4а (детский сад), 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13а, 13б, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (детский сад); Меркулова, 10а; 60 лет СССР, 24, 28, 30, 34(гипермаркет); Стаханова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15(школа), 17(школа), 18а, 19, 20, 20а, 21, 21/1, 22, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 29б, 24.

Советуем горожанам запастись водой заранее. Подвоз воды - по заявкам жителей. Интересующую информацию можно получить по номерам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU