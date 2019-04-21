В Липецкой области спасатели вытащили из пруда тело рыбака

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-21T12:57:17+03:00

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В четыре часа вечера 20 апреля пульт дежурного Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области поступил вызов о пропавшем мужчине в районе села Новая жизнь Грязинского района. Прибывшие на место специалисты в 17.39 подняли из пруда на берег тело местного жителя.

Как подчеркивают спасатели, рыбалка - хороший вид активного отдыха, но она может оказаться опасной, если не соблюдать меры безопасности. Любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска. Поэтому каждому любителю рыбной ловли необходимы постоянное внимание и выполнение следующих правил:

- при ловле рыбы с лодки нужно помнить, что перед посадкой в лодку надо осмотреть ее - убедиться в наличии весел, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды;

- обязательно надеть спасательный жилет;

- посадку в лодку производить осторожно, ступая посредине настила;

- ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку, купаться и нырять с нее;

- особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. Малейший наезд на острый край подводной коряги, камня может привести к проколу резины и самым печальным последствиям.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая - звоните на единый номер экстренных служб 01,101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU