Очевидцы сняли лесной пожар под Липецком

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-22T09:02:11+03:00

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Крупный пожар произошел минувшим вечером, 21 апреля, в районе села Ленино в Липецкой области. Там, по словам очевидцев, в районе лесополосы загорелась сухая трава.

Жители села сообщают, что из-за пожара многие машины не могли проехать, территория была окутана густым дымом, а языки пламени выбивались на дорогу. Зарево от пожара было видно за несколько километров.

Рядом с Ленино горел лес.Видео [id153236439 @anastasiachernyh]

По данным МЧС, всего за минувшее воскресенье сотрудник ведомства выезжали на техногенных пожары 84 раза. Однако происшествия обошлись без последствий.

Напомним, что сейчас в лесах действует особый пожароопасный сезон. Запрещено жечь костры, бросать спички, окурки, стеклянную тару и любой мусор. За нарушение режима – штраф. В случае пожара нужно сразу завонить на телефон Службы спасения: 101 и 112. Также в ГУ МЧС по Липецкой области круглосуточно работает телефон доверия: 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU