В Липецке «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе
ДТП случилось минувшим вечером, 21 апреля, на улице Гагарина в Липецке. Там на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиль «Рено» не пропустил переходившую дорогу женщину.
Машина сбила пешехода прямо на зебре у знака «пешеходный переход». На помощь к пострадавшей бросились неравнодушные очевидцы. Люди вызвали на место «скорую помощь» и ГИБДД.
Дом торговли на Гагарина.vk.com/myregion48
Последствия аварии записали на регистратор проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть. Судя по записи, ДТП устроил водитель автомобиля охранного предприятия.
По словам свидетелей аварии, женщина лежала на дороге и не могла подняться, пешехода с многочисленными травмами увезли на «скорой» в больницу. Состояние пострадавшей неизвестно.
В причинах аварии разбирались сотрудники автоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU