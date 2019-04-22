2019-04-22T09:23:28+03:00
Происшествия

В Липецке «Рено» сбил женщину на пешеходном переходе

Авария случилась вечером на улице Гагарина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пешехода увезли в больницуПешехода увезли в больницуФото: скрин с видео
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ДТП случилось минувшим вечером, 21 апреля, на улице Гагарина в Липецке. Там на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиль «Рено» не пропустил переходившую дорогу женщину.

Машина сбила пешехода прямо на зебре у знака «пешеходный переход». На помощь к пострадавшей бросились неравнодушные очевидцы. Люди вызвали на место «скорую помощь» и ГИБДД.

Дом торговли на Гагарина.vk.com/myregion48

Последствия аварии записали на регистратор проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть. Судя по записи, ДТП устроил водитель автомобиля охранного предприятия.

По словам свидетелей аварии, женщина лежала на дороге и не могла подняться, пешехода с многочисленными травмами увезли на «скорой» в больницу. Состояние пострадавшей неизвестно.

В причинах аварии разбирались сотрудники автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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