В Липецке несовершеннолетняя украла сумку у старушки

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-22T09:35:27+03:00

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В Липецке раскрыли кражу, которая произошла 18 апреля. В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, пожилая женщина рассказала, что кто-то крал у нее сумку. В сумочке у пожилой пенсионерки были 12 000 рублей, документы и сотовый телефон.

Участницу кражи вычислили в выходные. Как сообщили в пресс-службе УМВД Липецкой области, подозреваемой в краже сумки оказалась несовершеннолетняя жительница областного центра.

Также в городе раскрыли кражу из магазина на улице Водопьянова, откуда воры вынесли товар на сумму более 4000 рублей. Все случилось еще в сентябре прошлого года. И вот спустя полгода вора поймали. Им оказался безработный и судимый 25-летний житель города.

ИСТОЧНИК KP.RU