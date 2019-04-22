В Липецке несовершеннолетняя украла сумку у старушки
В Липецке раскрыли кражу, которая произошла 18 апреля. В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, пожилая женщина рассказала, что кто-то крал у нее сумку. В сумочке у пожилой пенсионерки были 12 000 рублей, документы и сотовый телефон.
Участницу кражи вычислили в выходные. Как сообщили в пресс-службе УМВД Липецкой области, подозреваемой в краже сумки оказалась несовершеннолетняя жительница областного центра.
Также в городе раскрыли кражу из магазина на улице Водопьянова, откуда воры вынесли товар на сумму более 4000 рублей. Все случилось еще в сентябре прошлого года. И вот спустя полгода вора поймали. Им оказался безработный и судимый 25-летний житель города.
ИСТОЧНИК KP.RU