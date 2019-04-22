В Липецке на "зебре" 18-летняя автоледи сбила женщину

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-22T11:33:04+03:00

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За прошедшие выходные в Липецкой области зафиксировали 2 667 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, 15 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 162 человека не стали пристегиваться во время движения. 1 641 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Также произошло 76 аварий, в которых никто не пострадал.

В пятницу, 19 апреля, в Липецке зарегистрировали 2 ДТП с участием пешеходов. На улице Мирная 47-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили. Кстати, авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

На улице Саперная 18-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос» наехала на 36-летнюю женщину. Та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу, где ей оказали помощь и отпустили.

Напомним, что минувшим вечером еще одного пешехода сбили на улице Гагарина. Женщина переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехала "Рено". Проезжающие мимо водители сняли на камеру произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU