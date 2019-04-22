2019-04-22T12:40:59+03:00
Общество

В Липецке развесили объявления, где просят забрать бродячих животных, иначе их отравят

Липчане беспокоятся за судьбу кошек и собак [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке развесили объявления, где просят забрать бродячих животных, иначе их отравятВ Липецке развесили объявления, где просят забрать бродячих животных, иначе их отравятФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях в Липецке на домах по улице Гагарина развесили странные объявления. В нем обращаются к жильцам домов №74А, 74Б, 76 и 78. Точнее, к липчанам, которым небезразлична судьба кошек и собак, обитающих на придомовых территориях названных домов. Согласно объявлениям, с 22 по 26 апреля планируется отлов бродячих животных.

- Просим вас в течение 2 дней найти хозяев для этих животных, в противном случае они будут отравлены Городской службой контроля за животными, - написано в объявлении. – За препятствие отлову виновные лица понесут наказание в соответствии с действующим законодательством РФ и Липецкой области.

Такие объявления появились в Липецке на домах по улице Гагарина Фото: Предоставлено "КП"

Такие объявления появились в Липецке на домах по улице ГагаринаФото: Предоставлено "КП"

Фото: Предоставлено "КП"

В конце указано, что по вопросам Правил содержания животных, а также по вопросам бездомных животных обращаться в Управление главного смотрителя. Озадаченные горожане начали звонить в Управление. Однако, там об объявлениях ничего не знают. Их сотрудники ничего не развешивали.

Кто разместил эти объявления и зачем, пока неизвестно. Напомним, что травить животных, согласно законодательству, запрещено. Существует определенная процедура - кошек и собак отлавливают, везут в питомник, там некоторое время хвостатые ждут своих хозяев. И только после этого решается их судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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